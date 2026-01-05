A Rodovia Raposo Tavares (SP-270), entre os municípios de Ourinhos e Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, voltou a se destacar no cenário nacional. Pelo segundo ano consecutivo, o trecho foi apontado como o melhor do Brasil, segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2025, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte.

O levantamento avaliou 544 rodovias em todo o país, que somam mais de 114 mil quilômetros de extensão. Apenas uma parcela reduzida da malha analisada conseguiu alcançar a pontuação máxima nos critérios técnicos, o que reforça a relevância do desempenho da SP-270.

Critérios avaliados pela pesquisa

A análise da CNT considera três pilares fundamentais para a qualidade das estradas brasileiras. O primeiro é o estado do pavimento, que observa a presença de buracos, irregularidades e desgaste do asfalto. O segundo critério envolve a sinalização, incluindo placas, faixas horizontais e orientação ao motorista. Já o terceiro aspecto avaliado é a geometria da via, que engloba traçado, curvas, inclinações, largura das pistas e existência de acostamentos.

No conjunto desses indicadores, o trecho da Raposo Tavares apresentou desempenho considerado exemplar, sem registros significativos de falhas estruturais ou riscos à segurança viária.

Concessões privadas em destaque

Outro ponto evidenciado pelo estudo é o predomínio de rodovias concedidas à iniciativa privada entre as melhores do ranking. Das dez estradas mais bem colocadas, nove são administradas por concessionárias. Segundo a CNT, esse resultado está diretamente ligado à manutenção frequente e aos investimentos contínuos realizados pelas empresas responsáveis.

A exceção entre as primeiras colocadas é a SP-320, Rodovia Euclides da Cunha, que segue sob gestão pública e também obteve boa avaliação.

Importância histórica e econômica

Criada em 1922, a Rodovia Raposo Tavares nasceu com o objetivo de integrar o interior paulista à capital. Ao longo de mais de um século, passou por ampliações e modernizações para acompanhar o crescimento do estado. Hoje, a via conecta regiões estratégicas, com forte presença agrícola, industrial e logística, mantendo papel fundamental no desenvolvimento econômico de São Paulo.