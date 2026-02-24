Sol quase o ano inteiro, boa gastronomia e paisagens que vão do deserto às praias de águas transparente. Não faltam motivos para o México estar no topo das listas de destinos mais desejados do planeta. Agora, o país também lidera rankings internacionais de hospitalidade, sendo apontado como o mais acolhedor para estrangeiros que vivem ou viajam por lá.

O forte senso de comunidade ajuda a explicar por que tantos visitantes relatam experiências positivas. Seja nas cidades, balneários ou vilas, turistas encontram receptividade e uma identidade cultural muito presente, combinação que impulsiona a ida ou retorno de viajantes ano após ano.

Puerto Vallarta: paraíso no Pacífico

Entre os destinos mais emblemáticos está Puerto Vallarta, no estado de Jalisco. Antiga vila de pescadores, a cidade se transformou em um dos principais cartões-postais do país, atraindo mais de 1 milhão de turistas americanos no último ano.

O ponto turístico também é conhecido pelas praias e pela vida noturna. O centro abriga uma variedade de restaurantes e bares, tendo um calçadão à beira-mar com bares, salões e casas noturnas.

A infraestrutura turística do local, com conexões aéreas diretas e ampla rede hoteleira, reforça como México se prepara cada vez mais para receber mais viajantes.

Violência gera alerta e impacto pontual

Apesar do momento positivo no turismo, episódios recentes de violência acenderam um sinal de alerta. A morte de Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, líder do Cartel Jalisco Nueva Generación, desencadeou confrontos e bloqueios em diferentes estados.

Voos foram temporariamente suspensos por companhias como American Airlines e Air Canada, afetando aeroportos como o de Guadalajara. Governos estrangeiros emitiram alertas a seus cidadãos que ficaram presos no país, recomendando cautela.

Episódios assim evidenciam o contraste entre o México que encanta visitantes e os desafios de segurança do país que seguem como contraponto nesse cenário.

Mesmo diante das adversidades, o país mantém seu apelo turístico: cultura intensa, hospitalidade e destinos paradisíacos continuam a sustentar sua posição de destaque no turismo mundial.