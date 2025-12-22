O verão costuma ser o período mais agressivo para os fios. A combinação de sol intenso, água do mar, cloro de piscina, suor em excesso e maior exposição a ambientes externos cria um cenário que exige cuidados diferentes daqueles adotados no restante do ano. Não é raro perceber mudanças rápidas na oleosidade, na textura e até na cor do cabelo durante os meses mais quentes.

Segundo o dermatologista Stefano Maria Serini, da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia, o calor estimula a produção de suor e sebo no couro cabeludo. Isso deixa a região mais úmida e oleosa, fazendo com que os fios se sujem com facilidade e precisem de atenção redobrada.

Danos que vão além da aparência

Os efeitos do sol sobre os cabelos não se resumem ao aspecto visual. Assim como a pele sofre com a radiação ultravioleta, os fios também são afetados. Os raios UVA prejudicam a melanina, contribuindo para o desbotamento, enquanto os UVB atingem a queratina, enfraquecendo a estrutura capilar. O resultado pode ser ressecamento, quebra e perda de brilho — problemas que se intensificam em cabelos tingidos ou descoloridos.

Apesar da ampla divulgação sobre a importância do protetor solar corporal, o couro cabeludo e os fios ainda costumam ser esquecidos nesse processo de proteção.

Proteção e rotina adaptada para os dias quentes

Para reduzir os danos, especialistas recomendam incluir na rotina produtos com proteção solar específica para cabelos, como sprays com queratina e FPS a partir de 30. Acessórios também ajudam: chapéus com proteção UV certificada podem ser grandes aliados.

Outro ajuste importante está na frequência de lavagem. Quem frequenta mar ou piscina com regularidade pode — e deve — lavar os fios diariamente, desde que utilize produtos de boa qualidade. Pesquisas recentes reforçam que a limpeza frequente, feita com xampus suaves, contribui para a saúde do couro cabeludo. Um estudo divulgado no International Journal of Women’s Dermatology aponta que manutenções regulares fortalecem a barreira protetora natural dos fios.

Hábitos que fazem diferença

Água muito quente deve ser evitada, já que pode ressecar ainda mais as fibras capilares. O ideal é optar por temperaturas mornas e finalizar com condicionador somente no comprimento. Em locais onde a água é rica em minerais, filtros descalcificadores podem ajudar no aspecto dos fios.

Na hora de secar, vale priorizar o ar natural ou o secador na potência mais baixa. As chapinhas, por sua vez, podem esperar até o clima esfriar. Pequenas mudanças, quando aplicadas com regularidade, garantem fios mais saudáveis durante toda a estação.