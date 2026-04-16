O ranking das motos mais vendidas do Brasil em 2026 revelou um cenário que, apesar de esperado em parte, ainda surpreende muitos consumidores. Modelos acessíveis e voltados para o uso urbano continuam dominando o mercado, reforçando a preferência do brasileiro por economia, praticidade e baixo custo de manutenção no dia a dia.

No topo da lista, a liderança segue com a tradicional Honda CG 160, que disparou em vendas e se mantém como a moto mais popular do país. Logo atrás aparecem a Honda Biz 125 e a Honda Pop 110i, consolidando o domínio absoluto da marca japonesa entre os modelos mais vendidos.

Outro destaque do levantamento é a forte presença de motos de baixa cilindrada e modelos utilitários, como a Honda NXR 160 Bros e a Mottu Sport 110i, muito utilizadas para trabalho, especialmente em entregas. Além disso, modelos como Yamaha Factor 150 e Honda CB 300F Twister mostram que há espaço também para motos um pouco mais potentes.

O crescimento do setor em 2026 também chama atenção, com aumento significativo nos emplacamentos em comparação ao ano anterior. Esse avanço reforça a tendência de que as motocicletas seguem ganhando espaço no Brasil, impulsionadas pelo custo elevado dos carros e pela busca por alternativas mais econômicas de mobilidade.

Domínio de poucas marcas e preferência por modelos econômicos

O levantamento também evidencia a concentração de mercado nas mãos de poucas fabricantes, com destaque absoluto para a Honda, seguida por Yamaha e outras marcas que aparecem bem atrás no volume de vendas. Essa hegemonia ajuda a explicar por que muitos dos modelos mais vendidos pertencem ao mesmo grupo.

Além disso, o perfil de compra do brasileiro continua focado em motos baratas, resistentes e fáceis de manter. Mesmo com a chegada de novos modelos e marcas ao país, o consumidor ainda prioriza custo-benefício e confiabilidade, o que mantém os modelos mais tradicionais no topo do ranking ano após ano.