Diante da grande quantidade de veículos semelhantes em circulação no país, muitos condutores podem enfrentar dificuldades para identificar o próprio carro ao estacioná-lo próximo a modelos iguais ou parecidos.
E é muito provável que tenha sido justamente esta a situação vivida por uma mulher de 65 anos que, recentemente, acabou saindo de um restaurante com um veículo que não lhe pertencia sem perceber.
De acordo com informações divulgadas pelo portal g1, o caso aconteceu em um restaurante na cidade de Mafra, no norte de Santa Catarina e, na ocasião, a mulher havia estacionado seu Jeep Compass ao lado de outro semelhante. Ao deixar o local, sua chave teria aberto os dois veículos.
Então deixou o local por volta das 17h e, somente após viajar por cerca de 60 quilômetros, ela teria percebido o engano, que foi confirmado assim que as autoridades conseguiram fazer contato com ela.
Com isso, a suspeita inicial de furto foi descartada, e o caso passou a ser tratado como uma simples confusão. A troca dos veículos foi efetuada cerca de duas horas depois da resolução do problema.
Mulher acreditou ter sido furtada
Vale destacar que não foi apenas o dono do veículo que foi levado que acionou as autoridades, já que de acordo com ele, a mulher também tinha planos de ir à delegacia ao perceber que seus pertences não estavam no carro.
Em entrevista ao g1, ele revelou que o Compass deixado no restaurante foi revistado em busca de um meio para entrar em contato com a mulher. Contudo, no fim, os policiais conseguiram localizar o veículo levado com a ajuda da placa.
A PM informou ainda que, em depoimento, a mulher que levou o carro alegou ter chegado em casa. No entanto, ao perceber o ocorrido, ela decidiu retornar ao restaurante para desfazer a situação.
