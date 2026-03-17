Uma atualização recente na legislação trabalhista trouxe uma mudança importante para as mulheres. Além dos 120 dias já garantidos de afastamento do trabalho durante a licença-maternidade, uma nova regra garante tempo extra de descanso em alguns casos. As informações são do site TV Foco.

Quando o tempo de licença pode aumentar

Nem todo nascimento acontece sem imprevistos, então, pensando nisso, a legislação passou a considerar casos em que mãe ou bebê precisam permanecer internados por um período logo após o parto.

Nessas situações, o início da licença só começa a contar depois da alta hospitalar. Ou seja, o tempo de recuperação dentro do hospital não conta como os dias de afastamento. Isso garante que a mãe possa viver esse período com mais calma, sem perder parte do benefício.

Segurança financeira mantida

Outro ponto importante é que a remuneração continua assegurada. Durante toda a licença, a trabalhadora recebe normalmente, sem redução no valor.

Para quem trabalha com carteira assinada, o pagamento segue sendo feito pela empresa. Já outras categorias, como autônomas e microempreendedoras, recebem o valor por meio da Previdência Social.

Mais tempo para mãe e filho

A lei reconhece que cada parto é único e que nem todos seguem um roteiro previsível. Complicações podem existir e essa mudança mostra uma preocupação maior com a saúde, recuperação e o vínculo entre mãe e filho, principalmente nos primeiros dias de vida do bebê.