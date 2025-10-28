As professoras brasileiras contam com uma série de iniciativas voltadas ao reconhecimento e incentivo à carreira docente, como auxílios. Entre elas, o programa Mais Professores, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), se destaca ao conceder uma bolsa mensal de R$ 2.100 para educadoras que lecionam em regiões com carência de docentes e estão matriculadas em cursos de pós-graduação voltados à educação básica.

O benefício faz parte de um conjunto de ações voltadas à valorização da categoria, que também inclui o crédito para aquisição de equipamentos, no valor de R$ 3.000, destinado à compra de computadores, notebooks e tablets — ferramentas essenciais para o aprimoramento do ensino.

Formação e oportunidades de crescimento

Outros programas têm ampliado as possibilidades de desenvolvimento profissional. O Educação em Prática, por exemplo, oferece suporte técnico e pedagógico para aperfeiçoar a atuação em sala de aula. Já os programas FIES e ProUni continuam garantindo o acesso à educação superior tanto para os docentes quanto para seus filhos, reforçando o compromisso com a formação continuada e a mobilidade educacional.

Além disso, a aposentadoria da categoria segue regras diferenciadas, com tempo de contribuição reduzido e possibilidade de aposentadoria antecipada, em reconhecimento ao impacto e às condições de trabalho enfrentadas pelas professoras ao longo da carreira.

Auxílio e vantagens bancárias exclusivas

As mulheres da área da educação também podem aproveitar benefícios oferecidos por instituições financeiras. Parcerias com bancos públicos, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, disponibilizam cartões de crédito sem anuidade e condições especiais de pagamento.

Outro atrativo é a oferta de Tags de pedágio gratuitas, com até duas unidades isentas de mensalidade para titulares de cartões Ourocard Visa Platinum e Ourocard Elo Grafite. Há ainda descontos em hospedagens e serviços, ampliando as vantagens que visam reconhecer o papel fundamental das mulheres professoras no desenvolvimento do país.