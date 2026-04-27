Para garantir um envelhecimento saudável, muitas mulheres têm adotado uma rotina repleta de práticas saudáveis. Entretanto, novas evidências revelaram que o histórico reprodutivo também pode impactar no amadurecimento biológico feminino.

Conforme divulgado pela revista Oeste, estudos recentes confirmaram a existência de faixas reprodutivas que podem estar relacionadas a um envelhecimento mais acelerado, sobretudo por deixar o organismo desequilibrado.

De acordo com os dados analisados, quando o número de filhos ultrapassa determinado ponto, o corpo feminino apresenta mais dificuldade para se recuperar, o que pode ser justificado pelo uso intenso de energia corporal nos excessivos processos de gestação e parto.

A pesquisa também identificou sinais do problema em mulheres sem filhos, embora nesses casos, condições emocionais, sociais e econômicas e hábitos de saúde tenham aparecido entre as principais causas.

Em contrapartida, mulheres com dois ou três filhos apresentaram resultados associados a um envelhecimento biológico mais lento. Apesar disso, especialistas destacam que essas conclusões apontam apenas uma tendência estatística, e não uma regra definitiva.

Envelhecimento saudável: cuidados ideais para mulheres

Mesmo diante da relação observada com o número de filhos estudos anteriores destacam que hábitos saudáveis e cuidados com a pele permanecem entre as principais estratégias para favorecer um envelhecimento mais lento e saudável. Entre elas, estão:

Proteção solar diária: usar protetor solar para amenizar os efeitos dos raios UV;

usar protetor solar para amenizar os efeitos dos raios UV; Rotina de skincare: mesmo simples, incluindo apenas limpeza, hidratação e proteção, uma rotina consistente de skincare ajuda a manter a pele mais saudável;

mesmo simples, incluindo apenas limpeza, hidratação e proteção, uma rotina consistente de skincare ajuda a manter a pele mais saudável; Sono: dormir de 7 a 8 horas por noite para reforçar a regeneração celular e controlar a produção de cortisol;

dormir de 7 a 8 horas por noite para reforçar a regeneração celular e controlar a produção de cortisol; Gerenciar o estresse: incluir técnicas de relaxamento na rotina para prevenir os impactos do estresse;

incluir técnicas de relaxamento na rotina para prevenir os impactos do estresse; Alimentação e hidratação: beber bastante água e consumir alimentos ricos em antioxidantes e vitaminas que protegem as células e reforçam as defesas naturais;

beber bastante água e consumir alimentos ricos em antioxidantes e vitaminas que protegem as células e reforçam as defesas naturais; Atividade física: praticar exercícios regularmente para manter a massa muscular e a densidade óssea;

praticar exercícios regularmente para manter a massa muscular e a densidade óssea; Evitar hábitos prejudiciais: limitar o consumo de álcool e não fumar.