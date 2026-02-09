A área de radiologia é um bom ramo para mulheres que querem diminuir a carga horária semanal. Apesar dos riscos envolvidos na exposição à radiação ionizante, a profissão conta com regras específicas de proteção à saúde, o que garante uma jornada reduzida por lei.

Em 2026, mulheres que atuam como técnicas, tecnólogas ou médicas radiologistas continuarão trabalhando, no máximo, 24 horas por semana.

Jornada limitada garantida por lei

De acordo com a Lei nº 7.394/1985, a carga horária máxima dos profissionais de radiologia é de 24 horas semanais. Na prática, a jornada costuma ser organizada em turnos de quatro horas por dia, geralmente de segunda a sábado, ou em escalas alternativas, como plantões no formato 12×36.

A redução da carga horária tem como objetivo minimizar os impactos da exposição contínua à radiação.

Direito ao adicional de insalubridade e aposentadoria

Além da jornada diferenciada, a atividade de radiologia é classificada como insalubre. Por esse motivo, as profissionais têm direito a um adicional de insalubridade que pode chegar a 40% sobre o salário-base, conforme avaliação técnica do ambiente de trabalho.

Esse benefício funciona como uma compensação financeira pelos riscos inerentes à função e está previsto na legislação trabalhista.

Mulheres radiologistas podem se aposentar após comprovar 25 anos de atividade especial. Após a Reforma da Previdência, em vigor desde novembro de 2019, passou a ser exigida também idade mínima de 60 anos.

Para períodos trabalhados antes da reforma, o tempo especial pode ser convertido em tempo comum, com multiplicador de 1,2, ajudando a antecipar a aposentadoria comum.

Atenção à documentação

Para garantir todos os direitos, é essencial manter o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atualizado. Como a jornada semanal é reduzida, muitas profissionais optam por ter mais de um vínculo empregatício, desde que respeitado o limite legal de horas.