Muitos brasileiros seguem aguardando ansiosamente a chegada do mês de maio, que é o momento em que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciará oficialmente qual será o elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

No entanto, um anúncio feito pelo Santos Futebol Clube nesta segunda-feira (9) acabou despertando preocupação entre os torcedores já que está relacionado à condição física de Neymar Jr., que até o momento ainda não foi convocado para defender a seleção brasileira.

De acordo com o time paulistano, o craque ficará de fora do duelo contra o Mirassol, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputado nesta terça-feira (10) para evitar desgaste muscular.

E é importante lembrar que o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, marcará presença no jogo, possivelmente para acompanhar a evolução de Neymar. Logo, sem o meia-atacante no elenco, surgiu o temor de que sua convocação para a Copa pode estar ameaçada.

⚠️ AGORA! Neymar está fora do jogo entre Mirassol e Santos, amanhã.



O craque não participou dos treinos na última semana por conta de desgaste muscular e será poupado da partida.



Ancelotti planejava ir ao Maião para observar o jogador de perto.



🗞️ @geglobo

📸 Raul Baretta/SFC https://t.co/FxkDIrT286 pic.twitter.com/iymiFjd1BE — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) March 9, 2026

Conforme apurado pelo portal Lance, apesar da ausência de Neymar, a viagem de Ancelotti para acompanhar o próximo jogo do Santosfoi mantida pela CBF, mas não há informações de se ela ainda terá os mesmos objetivos.

Neymar volta aos campos ainda nesta semana

A nota divulgada pelo Santos confirmou que, apesar de Neymar estar fora do próximo jogo, o jogador treinou normalmente na segunda-feira e deve seguir ao longo da semana com um trabalho voltado à intensificação muscular.

Ainda mais considerando que ele deve retornar aos gramados no domingo (15), quando o alvinegro paulistano entrará em campo para enfrentar o Corinthians, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Brasileirão.

Vale lembrar que, embora Ancelotti não deva acompanhar a partida, Neymar seguirá sendo monitorado pela comissão técnica da Seleção, que reportará ao técnico italiano e à CBF todos os detalhes sobre a condição física do jogador.