A Panini deu início, nesta quinta-feira (9), à pré-venda do novo álbum da Copa do Mundo. E, como acontece em toda edição, o lançamento já virou assunto entre torcedores e colecionadores. Mas, muita gente está curiosa com um assunto específico: afinal, Neymar vai aparecer no álbum ou vai ficar fora desta vez?

Supostas listas e dúvidas sobre o Brasil

Segundo o Portal Leo Dias, começaram a circular nas redes sociais imagens que seriam do álbum da Seleção Brasileira. Essas fotos vazadas mostram alguns nomes que já eram esperados pelos torcedores, como Vini Jr., Casemiro e outros jogadores que fizeram parte das últimas convocações.

Mas, um detalhe que chamou atenção é que Neymar não aparece nessas fotos vazadas. o que gerou debate entre os torcedores. Porém, é importante lembrar que ainda não há confirmação oficial se o jogador realmente estará fora ou não. Como o álbum é produzido antes da convocação final, mudanças podem acontecer até o último momento.

Momento do jogador pesa na discussão

A incerteza em torno da convocação de Neymar não vem só das imagens do álbum, mas também da situação atual do jogador. Ele vem lidando com lesões nos últimos anos e ainda trabalha para recuperar ritmo de jogo atuando pelo Santos. O foco do atleta tem sido voltar à melhor forma física, com treinos e planejamento para evitar novas lesões, o que pode acabar influenciando em suas chances na Seleção.

Além disso, o técnico Carlo Ancelotti não o convocou nos últimos amistosos, o que indica que ele ainda está sendo avaliado para a equipe do Mundial.

Decisão final ainda vai ser anunciada

A convocação oficial do Brasil para a Copa do Mundo deve ser divulgada apenas no dia 18 de maio. Até lá, a lista ainda pode mudar bastante, e jogadores podem entrar ou sair da seleção.

Isso significa que tanto a presença de Neymar na Copa quanto no álbum ainda não está definida. Por enquanto, tudo segue em aberto, e a decisão final vai depender do desempenho e da condição física do jogador nas próximas semanas.