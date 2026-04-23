Liderando em produção, comercialização e desenvolvimento tecnológico, a China se consolidou como a principal potência global no segmento de veículos elétricos, sendo responsável por uma parcela significativa das inovações do setor.

E entre as criações mais promissoras, está uma nova bateria, apresentada pela empresa Sunwoda, que promete reduzir drasticamente o tempo de recarga dos veículos e, com isso, ampliar ainda mais sua aceitação.

Unindo alta potência e controle térmico, a Xingchi Supercharge Battery 2.0 se mostra capaz de receber uma quantidade energia equivalente a 15 vezes sua carga total em uma hora por conta da abordagem incomum adotada na operação de sua taxa de carregamento.

Com isso, a bateria poderia ir de 5% a 95% em cerca de 9 minutos, conforme divulgado pelo portal Inside EVs, o que a posicionaria como uma das mais eficazes do mercado.

Voltada ao segmento de automóveis de passeio, a Xingchi Supercharge Battery 2.0 utiliza a química de fosfato de ferro-lítio (LFP) e incorpora atributos como capacidade total de 98,8 kWh e 264 células prismáticas, sendo esses fatores que contribuem para seu desempenho excepcional.

Além da “super bateria”: empresa revela outras novidades promissoras

Embora a Xingchi Supercharge Battery 2.0 tenha despontado como a principal estrela da Sunwoda em seu recente evento de tecnologia realizado em Pequim, a empresa ainda aproveitou a ocasião para apresentar soluções para diferentes segmentos.

Entre elas, estão uma bateria com vida útil prolongada, que promete perda de apenas 10% em 10 anos, e outra exclusiva para híbridos que também apresenta capacidade de recarga elevada, podendo ir de 10% a 80% em cerca de 10 minutos.

A Sunwoda ainda anunciou um novo sistema de carregamento ideal para operações pesadas, que conta com duas pistolas e potência máxima de 1,44 MW, mais avanços para veículos híbridos e inovações promissoras na área de armazenamento de energia (via Notícias Automotivas).