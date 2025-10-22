O governo federal está criando sua própria ferramenta de inteligência artificial, batizada de ConversAI Studio, por meio do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados). Inspirada em modelos conversacionais como o ChatGPT, a tecnologia tem uma proposta diferente: será utilizada apenas dentro de instituições públicas, sem depender de servidores externos ou plataformas privadas.

Segurança e controle total sobre dados públicos

O objetivo principal do ConversAI Studio é reforçar a segurança e o controle sobre informações sensíveis da administração pública, como dados fiscais, jurídicos e financeiros. A IA opera em uma infraestrutura fechada, sem conexão direta com a internet, o que reduz significativamente o risco de vazamentos. Segundo técnicos do Serpro, o sistema permitirá rastrear e controlar todo o fluxo de informações processadas.

Testes em órgãos estratégicos

Ainda em fase experimental, o projeto já vem sendo testado por instituições como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e a PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional). A Receita Federal também deve participar da etapa seguinte de avaliação. Cada órgão poderá integrar suas próprias bases de dados ao sistema, adaptando a IA às necessidades específicas de suas atividades.

Tecnologia moldada à realidade do setor público

O funcionamento da ferramenta segue a lógica dos modelos generativos de linguagem, permitindo que servidores façam consultas, solicitem análises de documentos e tirem dúvidas sobre legislações e normas internas. O acesso será restrito, com autenticação interna e camadas de criptografia, garantindo que apenas usuários autorizados possam operar a plataforma.

Passo estratégico para a soberania digital

O desenvolvimento do ConversAI Studio representa um avanço importante na busca por autonomia tecnológica e soberania digital. A criação de uma IA nacional reduz a dependência de empresas estrangeiras e fortalece a proteção de dados públicos. Segundo o Serpro, o sistema deve entrar em operação de forma gradual a partir de 2026, com integração prevista para diferentes órgãos e ministérios.