O controle da pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é uma das principais ferramentas de segurança no trânsito brasileiro. Recentemente, o sistema passou por modificações que tornaram o processo de penalização mais equilibrado, levando em conta a gravidade das infrações e o comportamento dos condutores.

Antes, qualquer motorista que acumulasse 20 pontos em 12 meses já tinha a habilitação suspensa. Com o aumento da frota de veículos e a complexidade do tráfego urbano, o Código de Trânsito Brasileiro foi atualizado para aplicar regras mais justas e voltadas à reeducação.

Novo limite de pontos para suspensão

Com as mudanças, o número máximo de pontos varia conforme o tipo de infração cometida. Motoristas que não registrarem infrações gravíssimas podem atingir até 40 pontos em um período de 12 meses.

Se o condutor tiver uma infração gravíssima, o limite cai para 30 pontos. Já aqueles que acumularem duas ou mais infrações gravíssimas poderão somar no máximo 20 pontos. No caso dos motoristas profissionais, o limite é de 40 pontos independentemente do tipo de infração, desde que realizem o curso de reciclagem preventiva.

Regras mais flexíveis, mas com punições mais duras

As novas determinações tornam o sistema mais tolerante com infrações leves, mas reforçam a punição para condutas de maior risco. A intenção é equilibrar o rigor da lei com a promoção de uma direção mais responsável e consciente.

Motoristas podem acompanhar sua pontuação por meio dos sites dos Detrans, pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou diretamente nas unidades presenciais. Em alguns estados, também é possível receber notificações por e-mail.

Educação e tecnologia como aliadas

O novo modelo reforça a importância da direção defensiva e da atualização constante. Cursos de reciclagem e programas de educação no trânsito continuam sendo essenciais para quem deseja evitar punições.

Além disso, aplicativos que monitoram o comportamento ao volante e alertam sobre limites de velocidade e sinalização têm se tornado aliados para prevenir multas e manter a CNH em dia. As mudanças buscam, acima de tudo, reduzir acidentes e promover um trânsito mais seguro e consciente em todo o país.