Uma mudança recente nas regras de pagamento do IPVA deixou motoristas de um estado brasileiro com motivos de sobra para comemorar. A partir do próximo ano, quem possui veículo registrado na região vai encontrar boletos muito mais leves.

O governo local aprovou uma redução significativa nas alíquotas do imposto e, com isso, o estado passará a registrar o menor valor médio do país.

A notícia correu rápido entre motoristas, empresas de transporte e trabalhadores que dependem do próprio veículo para ganhar a vida.

Nova mudança no pagamento do IPVA faz motoristas pularem de alegria

A novidade vem do Amazonas. O governador Wilson Lima sancionou uma nova legislação que reformula o IPVA Social, ampliando o número de isenções e diminuindo pela metade as alíquotas cobradas.

A assinatura ocorreu durante uma coletiva realizada na Arena da Amazônia e marca uma das principais ações do pacote econômico anunciado pela gestão estadual.

As mudanças, que entram em vigor em janeiro de 2026, vão atingir tanto veículos particulares como aqueles usados para atividades profissionais.

Um dos pontos mais celebrados é o aumento expressivo do número de veículos isentos. A previsão do governo é que a quantidade de modelos liberados do pagamento avance para cerca de 425 mil, um salto em relação aos pouco mais de 240 mil que já não recolhiam o tributo.

A medida tem impacto direto sobre motociclistas, que representam grande parte da frota amazonense.

Segundo o governo, praticamente todos os condutores de motos de baixa cilindrada estarão dispensados, já que o imposto continuará sendo cobrado apenas de modelos acima de mil cilindradas.

Além disso, todos os segmentos terão redução nas alíquotas. Carros populares e motos de até mil cilindradas pagarão metade do que pagam hoje. SUVs, picapes e veículos mais potentes também terão corte de 50 por cento.

A diminuição alcança ainda caminhões, tratores, ônibus e veículos voltados ao transporte escolar e coletivo. No caso do transporte escolar, vale apenas para os registrados no Detran Amazonas.

Redução no IPVA 2026 no Amazonas deve estimular a economia, diz governador

O governo argumenta que a decisão não só alivia o bolso do contribuinte como também estimula a movimentação econômica.

A expectativa é que a queda no IPVA motive a troca de veículos, o aumento da frota de pequenas empresas e a renovação de modelos usados profissionalmente. Isso pode refletir em mais circulação de renda e mais oportunidades de trabalho.

Embora sancionada, a mudança ainda não aparece nos boletos deste ano. Todo o pacote passa a valer somente em 2026, mas a confirmação oficial já fez muitos motoristas comemorarem como se o desconto tivesse chegado hoje.