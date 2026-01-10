Uma matéria em análise no Congresso Nacional tem potencial para redesenhar os critérios da aposentadoria especial no país. O Projeto de Lei Complementar 42/2023 propõe ajustes nas exigências impostas a profissionais expostos a agentes químicos, revendo pontos estabelecidos após a Reforma da Previdência de 2019. A iniciativa busca reconhecer de forma mais ampla os riscos permanentes à saúde e pode beneficiar trabalhadores de setores como agronegócio, indústrias químicas, refinarias, usinas e atividades logísticas.

A ideia central do projeto é considerar que o contato frequente com substâncias nocivas representa um perigo contínuo, muitas vezes não contemplado pelas normas atuais. Caso avance e seja sancionado, o novo modelo poderá entrar em vigor a partir de 2026.

Principais mudanças previstas no texto

O PLP 42/2023 propõe diminuir o tempo mínimo de contribuição exigido de quem atua de forma habitual em ambientes com agentes químicos. O argumento é que, mesmo com a utilização de equipamentos de proteção, o risco não desaparece totalmente, sobretudo em atividades exercidas por longos períodos.

Outro ponto é a tentativa de simplificar e tornar mais objetivos os critérios para enquadramento da aposentadoria especial. Hoje, muitos pedidos esbarram em exigências consideradas excessivas. A proposta dialoga com decisões já adotadas pela Justiça, que reconhecem o direito ao tempo especial mesmo quando há fornecimento de EPIs.

Profissões e atividades contempladas

O texto trata os agentes químicos de forma ampla, mas chama atenção para funções com maior impacto cumulativo à saúde. Estão entre elas a aplicação e o manuseio de agrotóxicos, o contato com solventes, tintas e fertilizantes, além do trabalho em refinarias, usinas, fábricas químicas e agroindústrias.

A lógica do projeto é olhar para a prática diária do trabalhador, e não apenas para o cargo descrito em contrato, reconhecendo que o risco está presente na rotina.

Foco especial no uso de agrotóxicos

O debate ganha relevância no meio rural. Estudos apontam relação entre exposição prolongada a defensivos agrícolas e problemas neurológicos, respiratórios e de pele. A proposta reconhece que, mesmo com proteção, o contato repetido com essas substâncias pode causar danos ao longo do tempo.

Mudanças na comprovação do direito

Outro avanço sugerido está na flexibilização das provas exigidas. O projeto mantém documentos como o Perfil Profissiográfico Previdenciário, mas amplia a análise para considerar a realidade do trabalho, reduzindo a dependência de laudos antigos.

Reflexos para empresas e trabalhadores

Se aprovado, o projeto pode provocar ajustes no planejamento de mão de obra, especialmente no agronegócio e na indústria. Para os trabalhadores, a proposta representa mais segurança jurídica e o reconhecimento do desgaste provocado pela exposição química contínua.