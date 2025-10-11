O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou que novas regras para aposentadoria entrarão em vigor a partir de 2026. A principal mudança será no requisito de idade mínima para mulheres, que passará de 61 anos e 6 meses para 62 anos completos.

A atualização faz parte da regra de transição criada pela Reforma da Previdência de 2019, que vem sendo aplicada de forma gradual para adequar o sistema previdenciário à maior expectativa de vida da população brasileira. A medida exigirá atenção especial de quem está próximo de se aposentar.

Alterações previstas para 2026

Além do aumento na idade mínima das mulheres, também haverá mudança na pontuação exigida para a aposentadoria por pontos — modalidade que soma idade e tempo de contribuição.

A partir de 2026, as mulheres precisarão alcançar 93 pontos, enquanto os homens deverão atingir 103 pontos. Para os trabalhadores do sexo masculino, a idade mínima continua sendo 65 anos, com ao menos 15 anos de contribuição.

Essas alterações reforçam a importância do planejamento previdenciário antecipado, para que cada segurado possa avaliar o melhor momento de solicitar o benefício e garantir um valor mais vantajoso.

Impacto para os segurados

As mudanças afetam principalmente quem está na reta final da vida laboral. O aumento gradual na idade e na pontuação torna o processo de aposentadoria mais complexo, exigindo atenção redobrada aos critérios atualizados.

O cálculo do valor da aposentadoria continuará seguindo a média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994. Por isso, manter contribuições regulares e dentro do teto previdenciário é essencial para evitar perdas no benefício.

Com as novas regras, o INSS reforça o objetivo de garantir sustentabilidade ao sistema e ajustar as aposentadorias às condições demográficas do país, preservando o equilíbrio entre tempo de trabalho, expectativa de vida e arrecadação.