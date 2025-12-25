A recente Lei 15.265/2025 inaugurou uma alternativa para proprietários de imóveis que desejam reorganizar a tributação sobre o patrimônio. O novo Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial (REARP) permite ajustar o valor declarado de imóveis para o preço de mercado, mediante pagamento antecipado de 4% sobre a valorização acumulada. Na prática, trata-se de um mecanismo que antecipa parte do imposto que seria cobrado apenas no momento da venda, funcionando como uma espécie de incentivo temporário para quem busca aliviar a carga futura.

Como é a tributação hoje

Pelo modelo tradicional, o imóvel é declarado pelo custo de aquisição registrado à época da compra, sem correção monetária ao longo dos anos. No momento da venda, a diferença entre o valor de compra e o preço final configura o ganho de capital, sujeito a alíquota progressiva que pode atingir 22,5%, dependendo do lucro obtido.

Com o REARP, o contribuinte pode atualizar esse valor agora e recolher 4% sobre a valorização, reduzindo o impacto tributário no futuro e evitando uma tributação pesada caso a venda ocorra em período de forte aquecimento do mercado.

O que o contribuinte precisa avaliar antes de aderir

A estratégia pode ser vantajosa em cenários de grande valorização imobiliária. Se um imóvel comprado por 300 mil reais hoje vale 800 mil, o desconto potencial sobre o imposto futuro pode ser relevante. Porém, existem riscos importantes. Se a venda ocorrer antes de cinco anos da adesão ao regime, a atualização é cancelada e o cálculo do ganho de capital volta a considerar o valor original, transformando o recolhimento dos 4% em mero adiantamento sem benefício real.

Outro ponto de atenção são os imóveis antigos, especialmente adquiridos nas décadas de 1970 e 1980, que já contam com redutores legais que diminuem fortemente o imposto. Nesses casos, utilizar o REARP pode resultar em perda financeira. O mesmo ocorre com proprietários que planejam usar a isenção prevista para venda de imóvel residencial com reinvestimento em outro em até 180 dias.

Debate público

