Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem acessar novas informações sobre o desempenho na prova. Além das notas gerais divulgadas anteriormente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou também o espelho da redação e as notas dos chamados treineiros, ampliando o acesso aos resultados do exame.

O espelho da redação é um dos recursos mais aguardados pelos estudantes, pois permite visualizar o texto corrigido e entender como a nota foi atribuída em cada uma das cinco competências avaliadas. Esse detalhamento ajuda o candidato a identificar pontos fortes e falhas, sendo essencial para quem pretende melhorar o desempenho em futuras edições do exame.

Já os treineiros — estudantes que ainda não concluíram o ensino médio — também passaram a ter acesso às suas notas. Diferentemente dos demais participantes, esses candidatos recebem o resultado cerca de 60 dias após a divulgação oficial, seguindo o cronograma previsto no edital.

Assim como os outros participantes, os treineiros podem consultar suas pontuações na Página do Participante, utilizando login com CPF e conta Gov.br. Apesar de não poderem usar a nota para ingressar em universidades, o resultado serve como uma importante ferramenta de preparação e avaliação para os próximos anos.

Espelho da redação e notas ajudam na preparação para o futuro

Com a liberação desses dados, estudantes passam a ter uma visão mais completa do próprio desempenho. O espelho da redação, por exemplo, permite entender exatamente onde houve perda de pontos, seja na argumentação, estrutura ou domínio da norma padrão da língua portuguesa.

Esse tipo de análise é fundamental para quem pretende fazer o Enem novamente, já que possibilita ajustes mais precisos nos estudos. Dessa forma, a divulgação das novas notas não apenas encerra o ciclo do Enem 2025, mas também marca o início da preparação de muitos candidatos para as próximas edições do exame.