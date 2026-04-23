Embora a fabricante chinesa BYD esteja dominando o segmento de carros elétricos no mercado automotivo nacional, a concorrência tende a se acirrar, já que empresas mais consolidadas também vêm ampliando seus investimentos no setor.

Uma delas é a Toyota que, recentemente, lançou o bZ4X, um SUV 100% elétrico que teve sua chegada no Brasil confirmada para este ano. Novidade da montadora japonesa no segmento, o veículo atraiu bastante atenção por sua aparência.

Isso porque, em fotos, ele se assemelha bastante a modelos da Lexus, sobretudo por conta de seu visual. Mas é importante destacar que esse não é o único atributo que posiciona o carro como topo de linha.

Afinal, conforme divulgado pelo portal Motor Show, atualizações recentes do bZ4X o transformaram em uma máquina impecável, capaz de entregar cerca de 343 cv de potência por conta de sua tração integral (AWD) e aceleração de 0 a 100 km/h em 5,5 segundos.

Além disso, o carro ainda é equipado com uma bateria de 71,4 kWh, que conta com autonomia estimada de até 540 km e suporte para carregamento rápido, podendo ir de 10% a 80% em menos de 30 minutos.

Mais detalhes sobre o novo carro da Toyota

Por mais que o desempenho do bZ4X figure como um de seus principais atributos, a novidade da Toyota também se destaca pelo conforto e comodidade que oferece, uma vez que inclui bancos bem acolchoados, espaço interno amplo, sistemas de assistência intuitivos e uma direção suave.

O carro ainda inclui uma central de multimídia avançada, que complementa seu design futurista junto de diversos recursos avançados que tornam a experiência de conduzi-lo ainda mais satisfatória.

O principal entrave do veículo pode ser o seu preço, considerando que, mesmo no exterior, o bZ4X é comercializado por valores elevados. No Brasil, o preço inicial pode ultrapassar R$ 300 mil.