Impulsionada pelo sucesso de modelos como o Strada, o Argo e o Mobi, além de ícones como o Uno, a Fiat se mantém invicta como uma das montadoras de veículos mais populares do país.

Contudo, nos últimos anos, a empresa italiana também passou a se destacar no segmento dos SUVs por conta dos modelos Pulse e Fastback, que conseguiram unir comodidade, sofisticação e desempenho.

Embora apresentem visuais distintos, os dois veículos chamam atenção por sua potência, assegurada por um motor 1.3 Turbo Flex que supera 180 cavalos e conta com 27,5 kgf.m de torque. Com isso, mesmo com sua aparência pesada, ambos se mostram capazes de alcançar os 100 km/h em pouco mais de 7 segundos.

Os carros, que possuem um sistema híbrido de 12V ainda são equipados com itens como teto solar, central multimídia de última geração, câmbio automático de seis marchas e suspensão esportiva, que, por sua vez, proporcionam uma experiência de condução mais agradável e dinâmica.

No quesito conforto, tanto o Fastback quanto o Pulse também registram resultados positivos, já que além de contar com luxuosos assentos de couro, o banco do motorista é elétrico, o que possibilita seu ajuste com mais facilidade.

SUVs da Fiat passarão por mudanças em breve

De acordo com informações divulgadas pelo site Autos Segredos, os destaques da Fiat podem se tornar ainda mais potentes, uma vez que a montadora tem planos de efetuar uma grande mudança no sistema híbrido dos SUVs.

Tanto o Pulse quanto o Fastback devem receber um sistema de 48V, composto por uma pequena bateria de 0,9 kWh e um motor elétrico de 28 cv e 5,6 kgf.m, que promete dar ainda mais potência aos veículos enquanto reduz as emissões e o consumo.

Vale destacar que algumas unidades de teste já foram flagradas em circulação em Belo Horizonte, a capital mineira, e demonstraram bom desempenho. Com isso, a expectativa é que os modelos com o novo sistema cheguem ao mercado ainda este ano.