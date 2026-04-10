Devido ao sucesso que veículos como o Dolphin e Dolphin Mini, a montadora chinesa BYD se destacou de forma massiva no segmento dos carros elétricos no Brasil, alcançando recordes de vendas.

Só que essa soberania pode estar em risco, já que sua conterrânea, GAC Aion, pretende disponibilizar um novo compacto elétrico no país que promete superar o fenômeno da BYD por sua extensa lista de atributos, que inclui até mesmo seu tamanho.

Previsto para ser lançado em maio ou junho de 2026, o veículo, batizado de Aion UT, apresenta muitas características semelhantes às do Dolphin, sobretudo em seu visual. Porém, seus 4,27 metros de comprimento e 2,75 metros de entre-eixos prometem oferecer muito mais espaço.

Contando com 14 centímetros adicionais no comprimento e 5 centímetros a mais entre os eixos, o Aion UT oferecem atualmente, o maior espaço interno da categoria, o que pode ser ideal para grandes famílias.

O carro ainda conta com um porta-malas de 440 litros na configuração chinesa, o que lhe garante um espaço significativamente superior ao dos dois modelos da BYD. Com isso, o Aion UT apresenta fortes chances de se consolidar como o novo destaque entre os elétricos.

Mais sobre o Aion UT: detalhes e valores do novo carro elétrico

Além de ser mais espaçoso, o Aion UT ainda promete oferecer configurações mecânicas distintas que prometem assegurar um desempenho variado, podendo alcançar de 136 a 204 cv de potência.

A característica pode afetar diretamente no preço do carro, cujos valores giram em torno de US$ 21.990 e US$ 25.990 (aproximadamente R$ 118 mil a R$ 137 mil) no exterior. Ainda não há confirmação oficial sobre os preços exatos que serão cobrados no Brasil.

Apesar disso, estima-se que o preço sugerido possa variar entre R$ 130 mil e R$ 150 mil, valores considerados competitivos e que se justificam pelos recursos adicionais oferecidos pelo veículo, como teto solar, ajustes elétricos dos bancos e carregamento de celulares por indução.