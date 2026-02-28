O projeto do novo estádio do Flamengo já movimenta a torcida e o mercado imobiliário no Rio de Janeiro. Planejada para a região do Gasômetro, na zona portuária, a arena é projetada para receber cerca de 80 mil torcedores.

A proposta aposta em um modelo verticalizado, inspirado nas arenas europeias conhecidas pelo efeito de “parede de som”. A ideia é aproximar as arquibancadas do gramado, deixando a torcida mais próxima.

Com previsão de cerca de 60 metros de altura, o plano é também priorizar soluções acústicas para criar um ambiente de pressão sonora, intimidando os adversários em jogos decisivos.

Localização e mobilidade

O terreno escolhido fica próximo ao Terminal Intermodal Gentileza, com integração ao VLT e à Rodoviária Novo Rio. A localização foi considerada estratégica pela Prefeitura por reunir potencial de revitalização urbana e facilidade de acesso.

A expectativa é que a construção impulsione a requalificação da zona portuária, fortalecendo bairros como São Cristóvão e Gamboa. Entre os impactos previstos estão valorização imobiliária, geração de empregos e revitalização de áreas subutilizadas.

Comparação com estádios mundiais

Em capacidade, o novo estádio rubro-negro se posiciona ao lado de grandes arenas. O tradicional Maracanã comporta pouco mais de 78 mil pessoas, enquanto o Santiago Bernabéu ultrapassa os 81 mil lugares e é referência em modernização tecnológica.

A proposta do Flamengo busca equilibrar a modernidade das arenas tecnológicas com a paixão do torcedor.

Inauguração prevista para 2028

O cronograma prevê início das obras após a conclusão dos licenciamentos, com entrega estimada para 2028. A arena deverá funcionar durante toda a semana, com museu do clube, lojas e experiências gastronômicas, se transformando em um novo ponto turístico e esportivo da capital fluminense.