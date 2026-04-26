A BYD lançou um novo sedã, o BYD Seal 05 DM-i, também conhecido como New King, e o modelo já passou por avaliação pelo site Autoesporte. A proposta desse modelo não é esportividade, mas sim eficiência e conforto. Na condução, o carro se mostra silencioso e com transições quase imperceptíveis entre o motor elétrico e o motor a combustão.

O sistema híbrido plug-in tem foco em economia e uso inteligente de energia. O modelo utiliza um motor a combustão 1.5 aspirado com cerca de 160 cv na configuração chinesa, combinado a um motor elétrico que é o principal responsável pela movimentação durante o uso.

Um dos destaques do Seal 05 DM-i é o consumo, principalmente quando a bateria está carregada. Em condições de uso urbano, o modelo pode atingir médias próximas de 17 km/l na cidade e cerca de 13 km/l na estrada, variando conforme a condução e a versão. A autonomia combinada pode chegar a aproximadamente 1.200 km, enquanto no modo totalmente elétrico o alcance fica entre 35 km e 78 km, dependendo da configuração.

Design e estilo

O sedã apresenta um visual mais moderno, com dianteira redesenhada, enquanto a traseira recebe mudanças, mas mantém a identidade do modelo. O veículo mede cerca de 4,78 m de comprimento, 1,84 m de largura, 1,50 m de altura e 2,72 m de entre-eixos.

Interior e equipamentos

No interior, o Seal 05 DM-i traz, dependendo da versão, central multimídia de até 12,8 polegadas e painel digital de 8,8 polegadas. O espaço traseiro é confortável e conta com saídas de ar e entradas USB tipo A e C, embora alguns itens de conforto, como ar-condicionado de duas zonas e outros recursos, variem entre as configurações.

Feedback final

De acordo com as informações do Autoesporte, o Seal 05 DM-i se destaca pela eficiência, autonomia e conforto, sendo um sedã pensado para quem busca economia e tecnologia, sem foco em desempenho esportivo.