Apesar de já ser uma das instituições financeiras mais famosas do país, o Nubank pode se tornar ainda mais popular no Brasil por conta de um novo acordo que promete estreitar ainda mais a relação da empresa com o mundo esportivo.

Isso porque, nesta semana, as negociações entre o banco digital e a WTorre para assumir os naming rights do estádio do Palmeiras, que atualmente pertencem à seguradora Allianz, finalmente avançaram.

Vale lembrar que a arena, que recebe milhões de visitantes anualmente, abriga tanto partidas de futebol quanto apresentações de artistas renomados, o que torna o acordo potencialmente vantajoso para o Nubank.

Todavia, é relevante destacar que o valor de investimento não será baixo, já que segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, a atual proposta gira em torno de 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões) por ano.

Caso seja firmado, o contrato poderá se estender até 2044. Com isso, a atual parceria com a Allianz dependerá de um acordo de rescisão antecipada, uma vez que seu vínculo vigente tem validade até 2034.

Contrato com o Nubank pode beneficiar o Palmeiras

Embora a negociação entre o Nubank e a WTorre não envolva o Palmeiras diretamente, uma vez que o clube não trata dos contratos publicitários do estádio, ainda assim ela pode ser benéfica para o alviverde.

Afinal, de acordo com o contrato vigente, o time tem direito a uma participação nas receitas de naming rights. E com a fatia fixada em 15%, o Palmeiras pode obter ganhos anuais próximos de R$ 1,5 milhão.

De acordo com o portal Terra, apesar do Palmeiras ter recuperado parte significativa de seus investimentos em reforços com a venda de jogadores importantes, um acordo como o do Nubank pode ajudar o clube a saúde financeira em dia.