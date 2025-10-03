Com foco em ampliar seu alcance e atrair novos clientes, o Nubank, um dos bancos que mais cresce no Brasil, anunciou em 2025 um benefício inédito para seus usuários. A fintech lançou uma modalidade exclusiva do seu tradicional “roxinho”: um cartão de crédito destinado a menores de idade.

A novidade é voltada para jovens de 16 e 17 anos e funciona com limite vinculado ao valor guardado em uma Caixinha. O objetivo do banco é incentivar a educação financeira desde cedo, ajudando esse público a administrar melhor seu dinheiro e a iniciar a construção de um histórico positivo no mercado de crédito.

Os adolescentes poderão administrar o cartão de forma independente, sem precisar utilizar dados ou senhas dos pais, além de contar com rendimento sobre o valor guardado. O limite será definido pelos responsáveis, de acordo com o montante reservado na Caixinha. Caso a fatura não seja quitada, o pagamento será descontado automaticamente desse saldo.

“A escolha das Caixinhas para definir o limite de crédito reflete um comportamento já consolidado entre os jovens clientes do Nubank. 47% desse público têm Caixinhas ativas. É uma maneira segura de iniciar a jornada de crédito desses jovens, incentivando o planejamento e a responsabilidade desde cedo”, disse Felipe Sotto-Maior, gerente sênior do segmento no Nubank.

Como solicitar o novo cartão de crédito do Nubank

Para solicitar o novo cartão de crédito do Nubank destinado a adolescentes de 16 e 17 anos, o processo será simples e totalmente digital, seguindo o padrão da fintech. O responsável financeiro precisa já ser cliente do banco e criar uma Caixinha vinculada ao adolescente, onde ficará o valor que definirá o limite do cartão.

A solicitação é feita diretamente pelo aplicativo do Nubank, na área destinada a menores de idade. Após o cadastro, os pais ou responsáveis aprovam a criação do cartão, autorizam o uso e ajustam o limite disponível. Depois disso, o adolescente poderá ativar e começar a usar o cartão, tanto na versão virtual quanto na física.