Neste ano, o Dia das Mães pode ser marcado por um tipo de presente diferente: aqueles que emocionam de verdade. Em vez de focar apenas em coisas materiais, muitas pessoas estão escolhendo surpreender com gestos que demonstram carinho.

Uma das ideias que mais têm feito sucesso envolve relembrar momentos especiais com fotos antigas em um álbum personalizado. A pessoa pode escolher quais os momentos mais memoráveis que viveu ao lado da mãe e juntar tudo isso em um item personalizado.

Vídeos com homenagens também são outra forma de presentear. A ideia é juntar vários registros em um único vídeo e demonstrar agradecimento por todos aqueles momentos vividos.

Muitas mamães se emocionam ao ganhar presentes assim, justamente por conseguir relembrar da trajetória junto com os filhos. O boom dessas ideias veio justamente das redes sociais, especialmente do TikTok.

Além disso, uma outra ideia, mas essa é para quem é bom com palavras, é presentear com cartas, bilhetes ou textinhos simples. Presentar a mãe dessa forma sempre vai ser uma boa opção, já que demonstra dedicação e carinho.

Presente que vale a pena

Hoje, o que mais importa não é o preço do presente, mas o cuidado por trás dele. Por isso, fazer algo personalizado, pensar nos detalhes e dedicar um tempo para criar uma surpresa especial pode valer muito mais.