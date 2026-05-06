Para o Dia das Mães este ano, muita gente começou a deixar de lado os presentes tradicionais e passou a preferir experiências. Em vez de presentar com um objeto caro, a ideia agora é oferecer momentos que possam ser aproveitados de verdade pelas mães.

As experiências podem ser simples ou mais elaboradas, dependendo do estilo e desejo de cada mãe. Um dia de spa, por exemplo, é uma das opções mais populares. Já outras opções incluem jantares, passeios culturais ou até pequenas viagens. Esses presentes podem ser aproveitados com os familiares, mas muitas mães também preferem aproveitar esse tempo sozinhas, como uma forma de cuidar de si mesmas.

Essa mudança também mostra como o autocuidado está ganhando espaço. Em meio à rotina corrida, ter a chance de desacelerar ou fazer algo diferente se torna importante. Por isso, experiências que envolvem descanso ou lazer acabam sendo mais valorizadas do que itens materiais.

Impacto no comércio e nos serviços

Com essa nova preferência, setores como turismo, gastronomia e bem-estar passaram a receber mais procura nessa época do ano. Empresas têm criado pacotes e ofertas especiais para o Dia das Mães, pensando justamente nesse público que busca algo diferente.