Embora a caipirinha seja considerada um patrimônio nacional, a cerveja certamente lidera o ranking das bebidas alcoólicas mais consumidas do Brasil, com marcas como Heineken, Brahma e Antárctica frequentemente presentes em diferentes ocasiões.

Porém, assim como qualquer outro produto do segmento, a cerveja também deve ser consumida com moderação. Ainda mais considerando que seus riscos não estão associados apenas aos efeitos imediatos que o álcool pode causar.

Vale lembrar que a bebida é produzida pela fermentação de grãos maltados (geralmente cevada ou trigo) em água. E justamente por conta desse processo, ela também podem apresentar riscos sérios ao intestino humano.

Afinal, a ingestão de bebidas fermentadas como a cerveja pode alterar a composição da microbiota intestinal, resultando assim em um desequilíbrio que interrompe a absorção de nutrientes e ainda favorece o surgimento de microrganismos nocivos.

Nesse processo, o intestino acaba ficando mais suscetível a inflamações, o que pode resultar em diferentes distúrbios gastrointestinais. E é relevante destacar que, se não houver controle no consumo, essas consequências tendem a se intensificar cada vez mais.

Atenção aos sinais: como saber que a cerveja pode estar afetando o intestino

Quando ocorre algum tipo de dificuldade no processamento metabólico, o organismo tende a apresentar sinais de que produtos fermentados, como a cerveja, já atingiram níveis superiores à capacidade de metabolização dos órgãos. Entre eles, destacam-se:

Estufamento abdominal: caracterizado pelo acúmulo de gases e dificuldade na digestão, resulta em uma sensação de inchaço e desconforto;

caracterizado pelo acúmulo de gases e dificuldade na digestão, resulta em uma sensação de inchaço e desconforto; Alteração nas fezes e gases: por desequilibrar o funcionamento intestinal, causa irregularidade digestiva e impacta o ritmo de evacuação habitual;

por desequilibrar o funcionamento intestinal, causa irregularidade digestiva e impacta o ritmo de evacuação habitual; Dificuldade de processamento: a disposição física acaba sendo afetada por conta da falta de capacidade de digerir alimentos;

a disposição física acaba sendo afetada por conta da falta de capacidade de digerir alimentos; Fadiga e queda de energia: o organismo não consegue mais lidar com refeições pesadas, o que resulta em dificuldades para se manter ativo ao longo do dia.