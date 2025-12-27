Na tentativa de garantir uma higienização mais eficiente dentro de casa, muitas pessoas recorrem à combinação de vinagre com água oxigenada. A fama dessa mistura se espalhou por prometer eliminar microrganismos com mais eficiência do que produtos tradicionais. No entanto, apesar do potencial desinfetante, o uso incorreto pode representar riscos à saúde.

Reação química pode gerar substância agressiva

Ao juntar vinagre e água oxigenada no mesmo recipiente, ocorre a formação do ácido peracético. Trata-se de um composto amplamente utilizado em ambientes hospitalares, justamente por seu alto poder de desinfecção. Em casa, porém, essa reação acontece sem controle de concentração, o que torna a substância altamente irritante.

Os vapores liberados podem causar ardência nos olhos, irritação nas vias respiratórias e até lesões na pele, especialmente em locais fechados. Por isso, especialistas alertam que os dois líquidos nunca devem ser misturados previamente em um borrifador ou frasco para armazenamento.

Uso seguro depende da aplicação correta

A forma adequada de aproveitar o efeito bactericida é manter vinagre e água oxigenada separados, aplicando-os em sequência diretamente sobre a superfície a ser limpa. Estudos indicam que esse método sequencial pode ser até dez vezes mais eficiente do que o uso isolado de cada produto, combatendo bactérias como Salmonella, E. coli e Listeria.

Como higienizar tábuas de corte com segurança

Tábuas usadas para carnes acumulam resíduos invisíveis e exigem cuidado especial. O procedimento recomendado começa com a lavagem tradicional, usando água e detergente. Em seguida, aplica-se o vinagre branco e, logo depois, a água oxigenada de 10 volumes, sem diluição. A leve efervescência indica a ação desinfetante. Após alguns minutos, é fundamental enxaguar bem e deixar secar em local ventilado.

Locais indicados e superfícies que devem ser evitadas

Essa técnica pode ser usada em pias, vasos sanitários e lixeiras. Já superfícies de pedra natural, como mármore e granito, devem ficar de fora, pois a acidez pode danificar o material. Independentemente do local, o ambiente deve estar sempre bem ventilado para evitar desconfortos respiratórios.