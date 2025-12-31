A sensação de formigamento nas mãos ou nos pés faz parte da rotina de muitas pessoas e, na maioria das vezes, não representa um problema grave. Quem nunca acordou com a mão dormente ou sentiu os pés “adormecerem” após permanecer sentado por muito tempo? Em 2025, especialistas explicam que esse incômodo costuma estar relacionado ao funcionamento dos nervos e da circulação sanguínea, embora também possa sinalizar alterações que exigem avaliação médica.

Como os nervos interferem nessa sensação

Os nervos são responsáveis por transmitir informações entre o corpo e o cérebro, funcionando como uma rede de comunicação. Quando sofrem compressão ou pressão temporária, esse envio de sinais fica comprometido, o que provoca dormência, formigamento ou a sensação de pequenas agulhadas.

Situações simples do cotidiano costumam explicar o problema, como apoiar o peso do corpo sobre um braço ou perna, dormir em posições inadequadas ou manter a mesma postura por longos períodos, seja no trabalho ou em momentos de lazer.

A influência da circulação sanguínea

A circulação também tem papel central nesse processo. O sangue transporta oxigênio e nutrientes para os tecidos e, quando esse fluxo é reduzido, especialmente nas extremidades, o corpo responde com o formigamento. Mãos e pés são mais suscetíveis por estarem mais distantes do coração.

Frio intenso, uso de roupas apertadas ou o hábito de cruzar as pernas por muito tempo são exemplos de situações que podem comprometer temporariamente a circulação e provocar esse tipo de desconforto.

Quando o sintoma deixa de ser inofensivo

Na maioria dos casos, o incômodo desaparece rapidamente após a mudança de posição ou a normalização do fluxo sanguíneo. No entanto, se o formigamento se tornar frequente, persistente ou surgir acompanhado de outros sinais, o alerta deve ser ligado.

Perda de força, diminuição da sensibilidade, dor intensa, sensação de queimação ou o surgimento do sintoma apenas em um lado do corpo podem indicar problemas neurológicos ou circulatórios.

Hábitos que ajudam a evitar o problema

Algumas atitudes simples contribuem para reduzir episódios de formigamento. Alternar posições ao longo do dia, alongar braços e pernas, manter uma postura adequada ao sentar ou dormir, proteger-se do frio e praticar atividades físicas regularmente ajudam a estimular a circulação e preservar a saúde dos nervos.

Caso o sintoma persista, procurar orientação médica é fundamental para investigar a causa e evitar complicações.