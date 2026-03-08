Muitas pessoas se assustam ao acordar no meio da noite e pensam que algo está errado com o sono. O que pouca gente sabe é que, na verdade, despertar durante algumas horas à noite já foi uma parte normal da rotina humana.

Uma pausa no meio da noite

Imagine viver em uma época sem luz elétrica, onde o anoitecer chegava e todos iam para a cama, mas não dormiam de uma vez só. Era comum dormir algumas horas, acordar por um tempo, às vezes para rezar, refletir ou apenas relaxar, e depois voltar a dormir até o amanhecer. Pois é, esse padrão de sono existe e é conhecido como sono bifásico.

E olha que esse padrão não era visto como um problema, pelo contrário, esse intervalo fazia parte do ritmo natural do corpo.

Como a modernidade mudou o nosso sono

Aos poucos, o sono bifásico foi deixado de lado e acordar durante a noite passou a ser visto como algo “anormal”. Mas como?

Quando surgiram as lâmpadas, primeiro a óleo e gás e depois a eletricidade, o cenário mudou. A luz artificial permitiu que as pessoas ficassem acordadas até mais tarde, deslocando o sono para horários “menos naturais”.

Depois veio a Revolução Industrial, com horários de trabalho rígidos e rotinas sociais organizadas, que reforçaram que a ideia de dormir em um bloco único de horas é mais fácil.

Transformando a madrugada em momento de descanso

Portanto, se você acordar às 3h, não se preocupe. Em vez de se estressar tentando dormir e não conseguindo, aproveite para relaxar: leia, ouça uma música calma ou apenas relaxe na cama. Em pouco tempo o corpo tende a voltar ao sono sozinho.