Diferentemente de outros pássaros, que costumam recorrer a gravetos, palha e tecidos para montar seus ninhos, o João-de-barro (Furnarius rufus) se destaca como um verdadeiro mestre da arquitetura natural, sendo capaz de erguer um abrigo sofisticado e notavelmente resistente.
Conforme descrito por seu nome popular, ele costuma utilizar barro úmido para moldar uma estrutura esférica, bastante parecida com um forno, que conta com paredes de até 5 cm de espessura e pode pesar até 4 kg.
Por ser menos arisco à presença humana, é muito comum encontrar ninhos do João-de-barro em beirais de casas. E vale destacar que, tanto pela tradição popular quanto pela ecologia, a presença do pássaro é vista como um sinal muito positivo.
Afinal, vale lembrar que muitas pessoas acreditam que a ave só costuma construir seu ninho em locais considerados seguros, que emanam energia positiva. Logo, a escolha do João-de-barro pode indicar que o lar é próspero e harmonioso.
Já na perspectiva científica, a presença do João-de-barro pode ser justificada pela boa qualidade do solo e flora, uma vez que ele depende dessas condições para se alimentar. Inclusive, durante sua estadia, o pássaro ainda atua como um controlador natural de pragas.
Como saber que o João-de-barro construirá um ninho?
Embora o ninho do João-de-barro seja muito mais resistente que o de outras aves, o pássaro é extremamente criterioso e avalia diversos fatores antes de dar início à construção.
Além de analisar o nível de segurança do local em si, ele também examina a estabilidade da superfície em que o ninho será instalado e a proteção que ela poderá proporcionar contra o vento e sol. E o processo se divide entre as seguintes etapas:
- Visitas diárias: o pássaro começa a aparecer sempre no mesmo horário, construindo uma espécie de rotina;
- Canto frequente: quando o João-de-barro começa a ser ouvido com mais regularidade, isso indica que ele sente que o local é seguro;
- Presença do casal: a construção do ninho é feita pelo casal. Portanto, quando eles são vistos juntos em uma área em específico, isso indica que o lugar onde ficará a estrutura foi escolhido;
- Coleta de material: após aprovar o ambiente, o João-de-barro dá início à coleta de material para construir o ninho. Nessa etapa, é ideal evitar comportamentos que possam atrapalhar o trabalho da ave.
