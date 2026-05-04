Embora ainda não se tenha a informação que Neymar vai jogar a Copa nos jogos da vida real, no EA Sports FC o craque já aparece entre os “convocados”. Isso acontece porque a EA Sports confirmou o retorno da Seleção Brasileira ao game EA Sports FC 26, agora com licenciamento completo e jogadores reais disponíveis.

O anúncio foi feito durante a gamescom latam 2026 e marca o fim de um longo período em que a equipe brasileira aparecia sem jogadores oficiais ou sequer estava presente no jogo. Agora, com o novo acordo, os atletas voltam a ter nomes, rostos e características reais dentro do game, o que inclui grandes estrelas do futebol nacional.

Com isso, Neymar surge automaticamente como um dos principais nomes disponíveis na seleção dentro do jogo, reforçando sua presença no cenário virtual mesmo em meio às dúvidas sobre sua condição física e possível convocação na vida real. A inclusão do camisa 10 reacende o entusiasmo dos fãs, que poderão montar a seleção com força máxima no universo digital.

Vale destacar que, fora dos videogames, a situação ainda é indefinida. O jogador segue sendo avaliado pela comissão técnica e sua participação na Copa do Mundo de 2026 dependerá de desempenho e condição física nos próximos meses, mantendo o suspense entre os torcedores.

Seleção Brasileira retorna ao game com elenco completo e licenciado

A volta da Seleção Brasileira ao EA Sports FC 26 representa um passo importante para os fãs de futebol virtual. Desta vez, a equipe chega ao jogo com licenciamento completo, incluindo uniformes oficiais, escudo e jogadores reais, algo que não acontecia nas últimas edições da franquia.

A novidade atende a uma antiga demanda dos jogadores, que há anos conviviam com versões genéricas da seleção ou até mesmo com a ausência do Brasil no game. Com a parceria firmada entre a EA Sports e a CBF, o retorno promete elevar o nível de realismo e aproximar ainda mais o jogo da experiência do futebol real.