Enquanto o país vive a expectativa pela convocação final de Carlo Ancelotti visando a Copa do Mundo de Futebol, Bernardinho já saiu na frente e anunciou seus escolhidos para a Liga das Nações de Vôlei. O treinador divulgou a primeira lista desde seu retorno ao comando da seleção masculina, gerando grande expectativa entre os torcedores.

Nesta primeira lista, Bernardinho chamou seis atletas para um período de treinos no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Os convocados são Honorato e Maicon, que atuam como ponteiros, além dos centrais Thierry, Barreto e Guilherme Voss. Também integra o grupo o líbero Pureza.

Ucrânia x Brasil pela Liga das Nações, no Maracanãzinho — Foto: Alexandre Durão

A lista conta com uma mescla de jogadores que buscam afirmação e espaço dentro da seleção brasileira. A proposta de Bernardinho é avaliar de perto o desempenho técnico e a adaptação dos atletas ao seu estilo de jogo. O treinador destacou a importância desse período inicial de treinamentos para definir a base da equipe.

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei inicia sua preparação nas próximas semanas, com atividades intensas antes da disputa internacional. A expectativa é de evolução gradual, especialmente por se tratar de um novo ciclo sob o comando do técnico. A torcida acompanha com atenção cada passo dessa reformulação.

Seleção terá maratona internacional até fase final

A caminhada da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei na Liga das Nações de Vôlei começa com jogos em Brasília, entre os dias 10 e 14 de junho. Depois, a equipe segue para a segunda etapa da competição em Liubliana, na Eslovênia, onde entra em quadra entre 24 e 28 de junho.

Encerrando a fase classificatória, o Brasil disputará a última etapa em Chicago, nos Estados Unidos, entre os dias 15 e 19 de julho. Já a fase final da competição será realizada em Ningbo, na China, entre 29 de julho e 2 de agosto. O formato reforça o caráter global do torneio e impõe um grande desafio logístico e físico para as seleções participantes.