A Amazon acaba de inaugurar no Brasil uma loja virtual inovadora que promete transformar a experiência de compras online. Batizada de Amazon Mercado, a plataforma reúne em um único espaço itens essenciais do dia a dia, como alimentos, produtos de higiene, limpeza e itens para pets.

Com uma interface simplificada e recomendações personalizadas, a novidade visa facilitar a vida dos consumidores que buscam praticidade e agilidade nas compras online. O lançamento do Amazon Mercado marca a entrada da gigante do e-commerce em um segmento cada vez mais competitivo no Brasil, focando em entregas rápidas e eficientes para clientes da plataforma Prime.

Além da variedade de produtos, a loja oferece frete grátis para assinantes Prime em diversas regiões, reforçando o compromisso da empresa em proporcionar conveniência e economia para os consumidores. A novidade também traz recursos tecnológicos que tornam a experiência de compra mais personalizada, como sugestões baseadas em histórico de compras e categorias de interesse.

Com essa estratégia, a Amazon busca conquistar espaço no mercado de supermercados online, unindo a força da marca global à praticidade do comércio digital. Os assinantes do Amazon Prime continuam contando com frete grátis em todas as compras, além da opção de entrega no mesmo dia em mais de 170 cidades pelo Brasil.

Para os consumidores que não possuem o Prime, a Amazon disponibiliza frete grátis em pedidos acima de R$ 19. O Amazon Mercado ainda disponibiliza dois programas para ajudar os clientes a economizar. O “Mais por Menos” concede 10% de desconto em compras de 10 ou mais unidades, enquanto o “Programa & Poupe” oferece até 10% de desconto em compras recorrentes.