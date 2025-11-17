Com a chegada das festas de fim de ano, três pagamentos importantes prometem aliviar o bolso dos brasileiros e garantir um Natal mais tranquilo.

Trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas do INSS, além dos beneficiários do Bolsa Família, já têm dinheiro certo para cair na conta nos próximos dias.

O primeiro reforço vem do 13º salário para quem trabalha sob o regime da CLT. Em seguida, entram os depósitos do INSS referentes ao mês de novembro, com um adicional para quem passou a receber o benefício após julho de 2025.

Por fim, os repasses do Bolsa Família já começaram, oferecendo um alívio imediato para milhões de famílias de baixa renda.

Pagamentos aprovados vão salvar o Natal do povo brasileiro: grana na conta!

O 13º salário, direito previsto por lei, é um pagamento extra concedido anualmente aos trabalhadores formais. Ele equivale a um salário bruto, proporcional ao tempo de serviço no ano.

A legislação exige que a primeira parcela seja paga até o fim de novembro, geralmente até o dia 30, mas muitos empregadores optam por antecipar para o dia 28, que será sexta-feira. A segunda metade, com os descontos obrigatórios, deve ser quitada até 20 de dezembro.

Esse valor, se bem utilizado, pode fazer diferença para quem precisa quitar dívidas, organizar a ceia ou simplesmente respirar financeiramente.

No caso dos aposentados e pensionistas do INSS, o pagamento de novembro também está garantido, mas há um detalhe importante.

Apenas quem passou a receber o benefício a partir de julho deste ano terá direito à parcela do 13º salário agora no fim do ano. Isso porque os demais já receberam as duas parcelas do abono entre abril e junho, quando o governo federal antecipou os pagamentos.

Os depósitos seguem o número final do NIS, com início no dia 25 de novembro para quem recebe até um salário mínimo. Quem ganha acima desse valor começa a receber em 1º de dezembro.

Pagamentos do Bolsa Família de novembro já começaram

Já o Bolsa Família teve o cronograma de novembro adiantado devido ao feriado da Consciência

Negra, no dia 20. Os pagamentos começaram na última sexta-feira, 14 de novembro, para os beneficiários com NIS final 1, e continuam nos dias úteis seguintes até 28 de novembro, data reservada aos que têm NIS final 0.

O valor mínimo é de R$ 600 por família, podendo ser maior com os benefícios adicionais para crianças, gestantes e adolescentes.

Esses repasses chegam em boa hora e devem movimentar a economia, especialmente o comércio, às vésperas das festas de fim de ano.