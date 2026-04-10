Eleito repetidamente como o país mais feliz do mundo, a Finlândia voltou a chamar atenção global ao lançar uma iniciativa inusitada: oferecer viagens gratuitas para estrangeiros. A ação faz parte de uma estratégia turística que busca mostrar, na prática, o estilo de vida que coloca o país no topo dos rankings de felicidade.

O programa, promovido pelo órgão oficial de turismo, seleciona participantes para uma experiência imersiva de uma semana com todas as despesas pagas. A proposta é simples, mas ambiciosa: ensinar visitantes de diferentes partes do mundo a viver como os finlandeses e entender os hábitos que contribuem para o bem-estar da população.

Durante a estadia, os escolhidos participam de atividades ao ar livre, contato com a natureza e momentos de relaxamento típicos da cultura local, como saunas e caminhadas por paisagens naturais. A experiência acontece na região dos lagos, um dos cenários mais emblemáticos do país europeu.

Para participar, os interessados precisam cumprir alguns requisitos, como enviar um vídeo em inglês e demonstrar disposição para compartilhar a experiência nas redes sociais. A iniciativa reforça não apenas o potencial turístico da Finlândia, mas também o interesse em divulgar ao mundo os pilares de sua qualidade de vida.

Experiência busca ensinar o “segredo da felicidade”

A proposta vai além do turismo tradicional e se aproxima de um intercâmbio cultural. Os participantes são convidados a desacelerar, se desconectar da rotina intensa e adotar hábitos simples que fazem parte do cotidiano finlandês, como o contato frequente com a natureza e o equilíbrio entre trabalho e lazer.

Com isso, a Finlândia transforma uma viagem em uma verdadeira experiência de aprendizado. Mesmo sem garantias de que a felicidade pode ser “ensinada”, a iniciativa reforça a ideia de que estilo de vida, ambiente e cultura têm papel fundamental na forma como as pessoas vivem — e podem, sim, influenciar diretamente no bem-estar.