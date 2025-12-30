Apontada por analistas como a economia que mais cresce no mundo atualmente, a Índia vem ampliando sua relevância internacional de forma acelerada. Com projeções de crescimento anual acima de 6%, o país asiático fortalece sua posição entre as maiores economias do planeta. Estudos de mercado indicam que, mantendo esse ritmo, a Índia pode alcançar o terceiro lugar no ranking econômico global até o fim desta década.

Esse desempenho é resultado de uma combinação de fatores. Entre eles estão os investimentos consistentes em tecnologia, a ampliação da digitalização de serviços públicos e privados e uma população jovem, que impulsiona o consumo e a força de trabalho. Além disso, o fortalecimento do mercado interno e a expansão do setor industrial contribuem para sustentar esse avanço.

Brasil encerra presidência e passa comando do BRICS

Em meio a esse cenário, o Brasil concluiu oficialmente sua presidência no BRICS e transferiu a liderança do bloco para a Índia. A mudança foi confirmada após a realização da quarta Reunião de Sherpas, ocorrida nesta semana, e formalizada por meio de comunicado divulgado pelo grupo.

A presidência foi transmitida pelo embaixador brasileiro Mauricio Lyrio ao diplomata indiano Sudhakar Dalela. Durante o encerramento do ciclo brasileiro, Lyrio avaliou que os encontros recentes reforçaram a coesão entre os países-membros e ampliaram o diálogo sobre temas estratégicos. Ele também destacou a importância de aprofundar parcerias e fortalecer a cooperação entre as nações que integram o bloco.

Expectativa de continuidade e fortalecimento do bloco

Ao comentar a transição, o representante brasileiro afirmou confiar na condução indiana e ressaltou que a expectativa é de continuidade das iniciativas desenvolvidas ao longo da presidência do Brasil. Para ele, o BRICS segue com uma agenda consistente, baseada no diálogo e na construção de consensos.

Sudhakar Dalela, ao assumir o posto, elogiou a atuação brasileira à frente do grupo. Segundo o diplomata, o Brasil teve papel decisivo ao promover convergência entre os membros, criando uma base sólida para os próximos passos. A Índia, agora no comando, sinalizou que pretende dar sequência às prioridades já estabelecidas, reforçando o protagonismo do BRICS no cenário internacional.