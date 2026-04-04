A Tailândia tem se consolidado como um dos destinos mais desejados do mundo — e o melhor: com custos muito mais baixos do que muitos imaginam. Com praias paradisíacas, águas cristalinas e cenários que parecem saídos de filmes, o país asiático atrai turistas em busca de experiências únicas sem precisar gastar uma fortuna.

Apesar da distância do Brasil, viajar para a Tailândia pode ser mais barato do que muitos destinos nacionais, especialmente com planejamento. O maior custo costuma ser a passagem aérea, que pode variar entre cerca de R$ 5.500 e R$ 8.000, enquanto os demais gastos surpreendem pela economia.

No país, é possível encontrar hospedagens para todos os bolsos, desde hostels por menos de R$ 100 até hotéis de luxo com preços muito mais acessíveis do que em grandes cidades europeias. A alimentação também chama atenção: pratos típicos em barracas de rua podem custar menos de R$ 20, tornando a experiência gastronômica não só rica, mas extremamente barata.

Além disso, o transporte e os passeios turísticos têm preços acessíveis, permitindo explorar templos, ilhas e mercados sem comprometer o orçamento. Com essa combinação de belezas naturais, cultura vibrante e baixo custo, a Tailândia se destaca como um verdadeiro paraíso asiático que cabe no bolso e oferece uma experiência inesquecível para qualquer viajante.

Destino acessível conquista brasileiros e ganha destaque mundial

A Tailândia tem ganhado cada vez mais espaço entre os brasileiros que buscam viagens internacionais com bom custo-benefício. O país reúne praias paradisíacas, cultura rica e uma infraestrutura turística bem desenvolvida, facilitando a experiência até mesmo para quem viaja pela primeira vez para a Ásia.

Outro ponto que chama atenção é a variedade de roteiros possíveis, desde ilhas famosas até cidades movimentadas e templos históricos. Essa diversidade permite montar viagens personalizadas, agradando tanto quem busca descanso quanto quem prefere aventura, tudo isso sem pesar tanto no bolso quanto outros destinos internacionais.