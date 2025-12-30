A rotina moderna, marcada por alimentação desregulada e pouco movimento, tem contribuído para o avanço dos casos de diabetes tipo 2 no país. Mesmo assim, especialistas reforçam que parte desse risco pode ser reduzida com ajustes simples no cotidiano.

Comportamentos que favorecem o surgimento da doença

O sedentarismo segue como um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do diabetes. Horas seguidas sentado, a falta de exercícios e a baixa movimentação ao longo do dia prejudicam o gasto energético e favorecem o aumento da resistência à insulina.

Outro ponto de atenção é a alimentação baseada em ultraprocessados, bebidas açucaradas, lanches rápidos e itens muito gordurosos. Esse tipo de dieta costuma elevar rapidamente os níveis de glicose no sangue e contribui para o ganho de peso, cenário que facilita o aparecimento da doença.

O sobrepeso, especialmente quando concentrado na região abdominal, é um fator já conhecido pelos endocrinologistas. O acúmulo de gordura atrapalha o trabalho do pâncreas e deixa o organismo menos sensível à ação da insulina.

Hábitos alimentares irregulares, como pular refeições ou apostar em dietas extremamente restritivas, também afetam o metabolismo. A falta de regularidade pode gerar episódios de descontrole glicêmico e estimular escolhas alimentares inadequadas.

Além disso, o consumo excessivo de álcool e o tabagismo agravam a inflamação do organismo e dificultam o equilíbrio da glicose, ampliando o risco de doenças crônicas, entre elas o diabetes.

Caminhos para ajustar a rotina

A prática regular de atividades físicas é uma das medidas mais eficientes para prevenir o diabetes. Exercícios aeróbicos, caminhadas ou treinos de força auxiliam no controle de peso, melhoram a ação da insulina e fortalecem o sistema cardiovascular.

Reorganizar a alimentação também é essencial. Priorizar frutas, verduras, legumes, proteínas magras e grãos integrais ajuda a estabilizar os níveis de glicose. Reduzir doces, frituras e industrializados é um passo importante.

Manter um peso adequado e evitar longos períodos parado são atitudes que fazem diferença. Pequenas ações, como caminhar mais, levantar-se a cada hora e trocar o elevador pelas escadas, já impactam positivamente a saúde.

Comer em horários regulares e evitar dietas radicais favorecem o bom funcionamento do metabolismo. A orientação é apostar em refeições equilibradas e evitar longos intervalos sem se alimentar.

Por fim, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e abandonar o cigarro são medidas que diminuem o risco não apenas de diabetes, mas de várias outras doenças. O apoio profissional pode ser fundamental nesse processo de mudança.