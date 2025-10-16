O PIS (Programa de Integração Social) é um benefício destinado a trabalhadores do setor privado que atende a diferentes finalidades — como abonos e pagamentos anuais — e, por isso, gera muitas dúvidas sobre quem tem direito e como consultar o benefício. Neste passo a passo você vai encontrar, de forma prática e direta, o que é preciso checar para saber se tem direito ou não.

Para ter direito ao PIS, é necessário atender a alguns requisitos básicos definidos pelo governo federal. O trabalhador deve estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos, ter exercido atividade remunerada com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano-base considerado para o pagamento, e ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais durante esse período.

Além disso, é fundamental que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial. A consulta pode ser feita de forma simples e gratuita. Basta acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou o site Gov.br, fazer login e verificar se há valores disponíveis na aba “Benefícios”.

Também é possível consultar pelo app Caixa Trabalhador ou nas agências da Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento. Caso tenha direito, o valor será depositado automaticamente em conta Caixa ou disponível para saque conforme o calendário oficial.

Como saber se você tem direito e quando vai receber

O calendário de pagamentos do PIS é divulgado anualmente pelo governo federal e segue a ordem do mês de nascimento do trabalhador. Geralmente, os depósitos começam no primeiro trimestre do ano e seguem até o segundo semestre, garantindo que todos os beneficiários recebam dentro do período estipulado.

O valor pago é proporcional ao tempo trabalhado no ano-base, podendo chegar a um salário mínimo para quem atuou durante os 12 meses. É importante acompanhar as atualizações oficiais nos canais da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Trabalho e Emprego, que divulgam informações sobre prazos e possíveis ajustes nas regras.