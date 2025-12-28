A emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) passou por uma transformação importante e agora pode ser iniciada totalmente de forma digital, por meio do portal Gov.br. A mudança representa um avanço no processo de identificação civil no Brasil e reduz a necessidade de longas esperas em unidades presenciais apenas para começar o pedido do documento.

A tecnologia facilita especialmente quem tem rotina apertada ou vive longe dos postos emissores. Embora ainda exista a possibilidade de que alguns estados solicitem comparecimento presencial em etapas posteriores, todo o processo inicial, incluindo agendamento, acontece diretamente pela plataforma digital.

O que é preciso para solicitar a nova CIN

Antes de iniciar o pedido, é essencial conferir se todos os requisitos básicos estão atendidos e se os documentos necessários estão disponíveis. Essa preparação evita falhas durante o preenchimento e agiliza a análise.

Para fazer o requerimento online, o cidadão deve possuir conta Gov.br com nível de segurança prata ou ouro, validada por reconhecimento facial ou instituições bancárias parceiras. Outro ponto indispensável é estar com o CPF regularizado, já que o número passa a ser o identificador principal da nova carteira. Em alguns estados, o sistema também exige o envio digitalizado do RG antigo, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência. Em determinadas regiões, é possível anexar uma fotografia recente que siga os padrões exigidos, como fundo claro e rosto totalmente visível.

Como acessar o serviço no Gov.br

O pedido é feito diretamente no portal Gov.br. Após realizar login, basta pesquisar pelo serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional e preencher o formulário eletrônico. Os estados podem usar nomes diferentes para o serviço, mas todos direcionam para o mesmo procedimento oficial.

Etapas e acompanhamento do processo

O formulário reúne informações pessoais e endereço atualizado. Em seguida, o usuário agenda um horário para atendimento presencial, necessário para coleta de biometria e foto oficial. Caso não seja isento, o pagamento da taxa é feito por boleto ou PIX.

Ao finalizar, o sistema gera um protocolo para acompanhamento. O prazo de entrega costuma variar de 15 a 30 dias, e em alguns locais já é possível receber a CIN diretamente em casa.