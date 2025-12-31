Um passo importante foi dado pelo Ministério dos Transportes em direção à possível extinção de uma das praças de pedágio mais caras do Brasil, instalada no trecho administrado pela Ecovias Sul, no Rio Grande do Sul. A Portaria nº 842, publicada na edição desta segunda-feira (17) do Diário Oficial da União, autoriza a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para um novo modelo de concessão do sistema rodoviário que abrange as BR-116 e BR-392 no estado.

A decisão, assinada pelo ministro Renan Filho, abre caminho para uma reformulação na forma como as rodovias são administradas e impulsiona a expectativa da população sobre a possibilidade de redução expressiva das tarifas ou até mesmo da extinção completa de algumas praças de cobrança.

Estudo inclui mais de 450 quilômetros de rodovias

O EVTEA contempla 456,2 quilômetros de estradas federais. Entre os trechos avaliados estão:

BR-116/RS – da ponte sobre o Arroio Duro, em Camaquã, até o Rio Jaguarão, na divisa com o Uruguai;

BR-392/RS – do Porto Novo, em Rio Grande, até a região de acesso ao município de Santana da Boa Vista.

O estudo é peça obrigatória para estruturar o edital que definirá a empresa responsável pela futura concessão, substituindo a atual administração da Ecovias Sul.

O documento publicado reforça que a análise não cria vantagens para empresas envolvidas no processo inicial e não obriga o governo a levar a concessão adiante. Também não gera ressarcimento financeiro e não pode ser transferida a terceiros, preservando total autonomia para o governo definir o modelo final.

Expectativa é de mudanças no modelo de cobrança

A proposta do Ministério dos Transportes é modernizar a operação das rodovias federais no sul do país, adotando tecnologias e formatos de cobrança considerados mais equilibrados. Essa reestruturação pode resultar no encerramento do pedágio atual ou na reorganização dos pontos de cobrança.

Entre os objetivos previstos estão:

Redução do valor das tarifas;

Reconfiguração das praças de pedágio;

Possível retirada de cobranças consideradas excessivas pela população.

O trecho administrado pela Ecovias Sul é alvo constante de críticas de motoristas e transportadoras, e o estudo indica alternativas que podem substituir integralmente o atual sistema.

Impacto direto para quem usa as rodovias

Caso as propostas sejam confirmadas, os efeitos devem ser sentidos rapidamente por condutores e pelo setor logístico. A expectativa inclui:

Alívio no custo do transporte;

Melhorias de infraestrutura;

Ampliação de faixas e redução de acidentes;

Implantação de sistemas de cobrança automatizados e mais eficientes.

Rodovias modernizadas são vistas como essenciais para o escoamento agrícola e industrial e para o acesso ao Porto de Rio Grande, importante polo econômico da região sul.

Próximos passos

Com a portaria em vigor, o processo segue agora para a fase de consolidação técnica do estudo, seguida pela modelagem da concessão, consulta pública, abertura de licitação e início da operação da nova concessionária. Somente após a conclusão desse ciclo será possível confirmar oficialmente o futuro da praça de pedágio — mas os sinais emitidos pelo governo indicam uma forte tendência de mudança.