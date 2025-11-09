Uma recente descoberta de grandes reservas de petróleo em território de um país provocou um fenômeno incomum no mercado de combustíveis da América Latina: a queda acentuada do preço da gasolina.

Segundo dados divulgados pela entidade internacional Global Petrol Prices, que monitora mensalmente o custo dos combustíveis em todo o mundo, um país latino-americano agora registra um dos valores mais baixos globalmente, apenas US$ 0,35 por litro.

O patamar surpreendente é fruto direto do aumento da oferta doméstica de petróleo bruto, que reduziu drasticamente a dependência de importações e os custos de refino.

Petróleo descoberto na terra faz preço da gasolina cair para 35 centavos neste país em específico

Trata-se da Venezuela, que, mesmo diante de dificuldades econômicas e políticas internas, ainda mantém uma política fortemente subsidiada para combustíveis, especialmente após novas descobertas de petróleo em regiões anteriormente subexploradas.

A estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ampliou sua capacidade de abastecimento interno, o que permitiu manter o preço da gasolina em níveis extremamente baixos para parte da população atendida por benefícios sociais.

No entanto, o benefício não é universal. O valor atual de US$ 0,35 por litro se aplica apenas a um grupo específico de consumidores, que são aqueles registrados no sistema nacional conhecido como Carnet de la Patria e dentro de um limite mensal de 120 litros.

Acima desse volume e para o restante da população que não é atendida por benefícios sociais, o valor por litro sobe para US$ 0,50.

Valor da gasolina na Venezuela já foi menor

Contudo, vale lembrar que o valor cobrado já foi menor. Em 2023, eram cobrados US$ 0,16 por litro, e em junho desse ano eram US$ 0,25.

Mesmo assim, os preços seguem abaixo da média internacional, que atualmente gira em torno de US$ 1,28 por litro, segundo a mesma entidade.

A realidade venezuelana, no entanto, é marcada por contrastes. Em momentos de escassez, é comum o surgimento de mercados paralelos onde o combustível é revendido por preços muito superiores, ultrapassando até mesmo os valores cobrados em países ricos.

Além disso, sanções econômicas e a saída de empresas estrangeiras como a Chevron agravaram a crise de arrecadação do país, o que pode comprometer a manutenção dos subsídios no médio prazo.

Outros países da América Latina possuem gasolina mais cara

Logo atrás da Venezuela, a Bolívia aparece como outro país da região com gasolina a preços reduzidos, cerca de US$ 0,54 por litro. Essa vantagem, no entanto, é sustentada por subsídios estatais que custam bilhões aos cofres públicos anualmente.

Na outra ponta do ranking estão países como Uruguai, Costa Rica e Chile, onde o litro de gasolina chega a ultrapassar os US$ 5, com destaque para o Uruguai, que lidera a lista regional com um preço de aproximadamente US$ 1,96 por litro, refletindo uma política de preços mais próxima ao mercado internacional e menor intervenção estatal.