A possibilidade de adiamento da Copa do Mundo de 2026 passou a ser debatida principalmente por causa do cenário internacional de conflitos, especialmente no Oriente Médio. A participação de países diretamente envolvidos em tensões militares, como o Irã, levanta dúvidas sobre segurança, logística e até questões diplomáticas, já que o torneio será realizado em território de países aliados aos Estados Unidos.

Outro fator relevante é o precedente histórico dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados devido à pandemia de Covid-19. Esse episódio mostrou que, em situações extremas, grandes eventos esportivos podem ser reagendados, abrindo espaço para discussões semelhantes em relação à Copa do Mundo, caso um cenário global crítico volte a surgir.

Além disso, especialistas apontam que um agravamento significativo de conflitos internacionais poderia afetar diretamente a realização do torneio. Caso a guerra se amplie e envolva mais países, comprometendo viagens, segurança ou acordos internacionais, a Fifa poderia ser pressionada a rever o calendário da competição.

Apesar dessas hipóteses, a tendência atual é de manutenção do cronograma. A própria Fifa já declarou que a Copa é um evento de proporções gigantescas, com investimentos bilionários e planejamento de anos, o que torna um adiamento extremamente difícil de acontecer, mesmo diante de crises globais.

Quantos dias faltam para a Copa do Mundo de 2026

Faltando cerca de três meses para o início da Copa do Mundo de 2026, a contagem regressiva já movimenta torcedores ao redor do planeta. De acordo com estimativas recentes, restam pouco mais de 90 dias para o pontapé inicial do torneio, o que aumenta ainda mais a expectativa em torno da competição.

Com a proximidade do evento, qualquer notícia sobre possíveis mudanças ganha grande repercussão. Ainda assim, tudo indica que a Copa será realizada conforme o planejado, mantendo a expectativa de uma das maiores edições da história, com 48 seleções e jogos distribuídos entre Estados Unidos, México e Canadá.