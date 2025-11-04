Tomar um copo de suco integral no café da manhã ou ao longo do dia é um costume presente na rotina de muitos brasileiros. No entanto, esse hábito tem se tornado mais difícil de manter.

Nos últimos meses, consumidores relatam dificuldade para encontrar sucos 100% naturais nos supermercados. Quando estão disponíveis, os preços estão elevados a ponto de afastar o consumidor.

A escassez e o aumento de custo têm gerado dúvidas: afinal, o que está por trás desse cenário tão incomum para um país como o Brasil?

Por que o suco integral está sumindo das prateleiras?

O principal fator é a crise na produção de frutas utilizadas na fabricação dos sucos integrais. A laranja, base da maior parte desses produtos, enfrentou em 2024 a menor safra dos últimos 15 anos.

A combinação de clima seco e temperaturas elevadas na primavera de 2023 comprometeu seriamente os pomares, afetando não só a quantidade, mas também a qualidade dos frutos.

Essa mesma condição climática impactou outras frutas fundamentais para o setor, como uva e maçã.

Além das condições meteorológicas, outro problema enfrentado pelos produtores foi a disseminação do greening, uma doença que não tem cura e enfraquece as árvores cítricas, reduzindo a produtividade.

Ao mesmo tempo, mudanças na política fiscal em estados produtores, como São Paulo, aumentaram os custos de produção. O fim de incentivos fiscais elevou a carga tributária sobre as indústrias, pressionando ainda mais os preços.

No mercado externo, a baixa produção de laranja na Flórida, nos Estados Unidos, aumentou a procura internacional pelo suco brasileiro. Com o dólar valorizado, muitas empresas optaram por priorizar as exportações, o que reduziu a oferta interna.

Diversos fatores levaram ao encarecimento do suco integral, mas setor espera melhora em 2026

O resultado foi um aumento expressivo nos preços, tanto da fruta quanto do suco final, com reajustes que chegaram a 40% em alguns casos.

Esse encarecimento afastou parte dos consumidores, fazendo as vendas despencarem em 2024.

Algumas marcas, como a Do Bem, também passaram por mudanças de gestão e interromperam temporariamente a produção, o que contribuiu para a percepção de desabastecimento.

Apesar das dificuldades, o setor acredita em uma recuperação gradual. Com previsão de clima mais favorável, espera-se uma melhora nas próximas safras e uma queda nos preços.

A expectativa é que, em 2026, o suco integral volte a ocupar mais espaço nas gôndolas e no dia a dia do consumidor brasileiro.