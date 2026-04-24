Mesmo com a eletrificação se tornando cada vez mais popular, muitos motoristas ainda preferem veículos movidos a combustão, motivados principalmente por fatores práticos, estruturais ou até mesmo emocionais.

Entretanto, um relatório recente, publicado pelo Automóvel Clube Alemão (ADAC), revelou que, entre os diversos atributos associados aos carros elétricos, destaca-se a confiabilidade, que se mostra superior à dos veículos movidos a combustível.

Isso porque, de acordo com o levantamento, que foi baseado em panes reportadas por usuários da associação, veículos com motor elétrico apresentam um índice de falhas bastante baixo, reforçando resultados já observados em análises anteriores.

Para chegar aos resultados, o ADAC analisou o número de panes por mil veículos, entre diferentes modelos e fabricantes, registradas no ano passado e, com base nesses dados, calculou o chamado “índice de panes (PKZ)”, que foi de 6,5 entre carros elétricos com pelo menos quatro anos de uso contra 12,5 de veículos a combustão da mesma idade.

Segundo a associação, os resultados estão relacionados, sobretudo, à quantidade de componentes sujeitos ao desgaste em cada tipo de veículo. Logo, por apresentarem um número significativamente menor, os elétricos tendem a ser menos suscetíveis a panes.

Bateria: componente é o principal responsável por problemas em carros elétricos

Apesar da alta confiabilidade, é importante ressaltar que os carros elétricos não estão totalmente isentos de problemas, uma vez que a bateria de partida foi apontada como a principal causa de atendimentos de assistência em estrada para esses veículos.

Isso ocorre principalmente por conta de fatores como o alto consumo ocioso, uma vez que sistemas eletrônicos de bordo permanecem ativos mesmo com o carro desligado, e a gestão de carga, que nem sempre é bem administrada pelas montadoras.

Além disso, conforme divulgado pelo portal DW, o ADAC também identificou uma quantidade relevante de panes ligadas ao sistema elétrico de bordo, já que a estrutura mais complexa desses veículos pode facilitar a ocorrência desse tipo de problema.