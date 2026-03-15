Tirar os sapatos antes de entrar em casa é um costume muito comum no Japão e faz parte da cultura do país há séculos. A prática está ligada principalmente à higiene e ao respeito pelo ambiente doméstico, já que as ruas podem trazer sujeira para dentro da residência. Por isso, ao entrar em uma casa japonesa, é esperado que visitantes e moradores deixem os calçados logo na entrada.

Nas casas tradicionais, existe até um espaço específico para isso chamado Genkan. Essa área fica logo após a porta de entrada e funciona como uma espécie de transição entre o ambiente externo e o interior da casa. Ali, as pessoas retiram os sapatos e normalmente calçam chinelos ou pantufas usadas apenas dentro da residência.

O costume também está relacionado à forma como as casas japonesas são organizadas. Muitos ambientes possuem o tradicional piso de Tatami, feito com palha de arroz. Esse tipo de material pode ser facilmente danificado ou sujo por calçados usados na rua, o que reforça ainda mais a importância de manter os sapatos do lado de fora.

Além das residências, a prática também é comum em alguns restaurantes, templos e escolas no Japão. Em determinados locais, os visitantes recebem chinelos próprios para circular no interior do espaço, reforçando o cuidado com a limpeza e a organização.

Mais do que uma regra de etiqueta, tirar os sapatos antes de entrar em casa representa um aspecto importante da cultura japonesa. O hábito simboliza respeito pelo lar e pela tranquilidade do ambiente doméstico, valores profundamente presentes na sociedade do Japão.

Tradição também reflete valores culturais

O hábito de retirar os sapatos antes de entrar em casa está ligado a valores importantes da sociedade do Japão, como respeito, organização e cuidado com os espaços compartilhados. Desde a infância, muitas crianças aprendem nas escolas e dentro de casa a manter essa prática, que ajuda a preservar a limpeza dos ambientes internos.

Com o tempo, esse costume acabou se tornando um símbolo cultural do país. Mesmo em casas modernas e apartamentos nas grandes cidades, o espaço conhecido como Genkan continua sendo comum, reforçando uma tradição que atravessa gerações e permanece forte no cotidiano japonês.