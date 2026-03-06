Você sabia que algumas pessoas recusam festas de aniversário por considerá-las erradas? As Testemunhas de Jeová fazem exatamente isso. Para elas, não é apenas uma questão de gosto, é uma decisão baseada em princípios bíblicos.

Festas e superstições antigas

Aniversários surgiram há muito tempo em contextos ligados à superstição. Em algumas culturas, acreditava-se que o dia do nascimento era perigoso, já que espíritos ruins poderiam atacar. Cumprimentos como “feliz aniversário” e pequenos rituais funcionavam como forma de proteção. Em outros casos, as datas serviam para adivinhação ou previsões futuras, algo parecido com astrologia ou horóscopos de hoje.

Para as Testemunhas de Jeová, qualquer prática que envolva magia, adivinhação ou espiritismo é evitada. Por isso, aniversários entram na lista de celebrações que não fazem parte da fé.

Nem sempre foi diferente para os cristãos

Os primeiros seguidores de Jesus também ignoravam aniversários. Para eles, a tradição era pagã, e a Bíblia só cita, e de forma negativa, aniversários de pessoas que não seguiam a Deus. É como se essas festas tivessem sido reservadas a exemplos de comportamento que a religião não recomenda.

O verdadeiro motivo para comemorar

Para quem segue essa fé, a única data que merece atenção especial é a morte de Jesus. O nascimento, segundo a interpretação deles, não carrega o mesmo significado espiritual. A Bíblia reforça essa ideia dizendo que “o dia da morte é melhor do que o dia em que se nasce”.

Amor sem data marcada

Não comemorar aniversários não significa ausência de carinho, pelo contrário, os pais mostram afeto todos os dias. Presentes e surpresas acontecem em qualquer época do ano, sem ligação com datas fixas. A atenção constante é considerada mais importante que uma festa de um dia só.